Актриса Бочкарева вышла на связь после скандала с наркотиками
Российская актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вышла на связь после скандала с обнаружением у нее кокаина
Связаться с артисткой удалось РБК. Бочкарева заявила изданию, что чувствует себя «хорошо», однако не стала делиться планами на будущее, заявив, что «вы скоро все узнаете», передает Life.ru
В свою очередь Ura.ru сообщает, что друг Бочкаревой запретил ей общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Он же ранее заявлял, что у актрисы частично парализовано лицо.
РИА ФАН сообщает со ссылкой на соседей и знакомых артистки, что та перестала появляться на людях: не отвечает на звонки, не открывает дверь, не провожает детей в школу.
Наталью Бочкареву ранее остановили инспекторы ГИБДД, при досмотре у нее изъяли 0,69 г кокаина. Сама актриса позже заявила, что видео с ее задержанием является подделкой, сообщают «Известия».
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