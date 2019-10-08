Актриса Бочкарева вышла на связь после скандала с наркотиками

В свою очередь Ura.ru сообщает, что друг Бочкаревой запретил ей общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Он же ранее заявлял, что у актрисы частично парализовано лицо.

РИА ФАН сообщает со ссылкой на соседей и знакомых артистки, что та перестала появляться на людях: не отвечает на звонки, не открывает дверь, не провожает детей в школу.

Наталью Бочкареву ранее остановили инспекторы ГИБДД, при досмотре у нее изъяли 0,69 г кокаина. Сама актриса позже заявила, что видео с ее задержанием является подделкой, сообщают «Известия».

