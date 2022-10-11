Актриса Анджела Лэнсбери умерла в США
11 октября 202223:19
Американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в Лос-Анджелесе (Калифорния). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на близких актрисы.
Лэнсбери было 96 лет. Она не дожила 5 дней до своего 97-летия.
Отмечается, что актриса умерла у себя дома.
Широкой публике Лэнсбери известна ролью Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство».
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11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru