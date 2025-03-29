СМИ: Власти заморозили виллу основателя «Русагро» в Ницце в 2022 году

Виллу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича в Ницце заморозили в апреле 2022 года в рамках санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

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По данным агентства, министерство экономики Франции заморозило здание в Ницце, которое использовалось как головной офис компании Prosperité. Мошкович - один из руководителей структуры.

Стоимость виллы бизнесмена оценивается в 15 - 18 млн евро.

Ранее суд в Москве арестовал Вадима Мошковича до 25 мая по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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