СМИ: Власти заморозили виллу основателя «Русагро» в Ницце в 2022 году
Виллу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича в Ницце заморозили в апреле 2022 года в рамках санкций Евросоюза в отношении России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
По данным агентства, министерство экономики Франции заморозило здание в Ницце, которое использовалось как головной офис компании Prosperité. Мошкович - один из руководителей структуры.
Стоимость виллы бизнесмена оценивается в 15 - 18 млн евро.
Ранее суд в Москве арестовал Вадима Мошковича до 25 мая по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru