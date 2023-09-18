Активным пользователям приложения «Хорошие новости» вручат уникальные призы
Руководитель интернет-проекта «Хорошие новости» Илья Федоров заявил, что запущенное Общественной палатой (ОП) РФ приложение «Хорошие новости» уже доступно на Rustore, сообщает РАПСИ.
По его словам, в ближайшее время оно появится на других площадках, в том числе AppStore. Он отметил, что при скачивании пользователю потребуется авторизоваться и создать свой личный кабинет, а затем настроить интересы, в списке которых культура, спорт, общественная деятельность.
Федоров указал, что пользователи смогут не только получать новости, но и принимать участие в онлайн- и оффлайн-мероприятиях, а также создавать собственный позитивный контент в рамках полученных заданий, за что их будут премировать баллами.
«С 18 сентября мы запускаем пилот и определим первую тысячу активных пользователей и победителей. Кто наберёт наибольшее количество баллов, получит призы», − добавил он.
Ранее Минстрой и Минцифры РФ запустили государственные соседские чаты, интегрированные в приложение «Госуслуги.Дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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