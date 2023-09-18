Активным пользователям приложения «Хорошие новости» вручат уникальные призы

Руководитель интернет-проекта «Хорошие новости» Илья Федоров заявил, что запущенное Общественной палатой (ОП) РФ приложение «Хорошие новости» уже доступно на Rustore, сообщает РАПСИ.

Хинштейн посоветовал использовать RuStore вместо Google Play

По его словам, в ближайшее время оно появится на других площадках, в том числе AppStore. Он отметил, что при скачивании пользователю потребуется авторизоваться и создать свой личный кабинет, а затем настроить интересы, в списке которых культура, спорт, общественная деятельность.

Федоров указал, что пользователи смогут не только получать новости, но и принимать участие в онлайн- и оффлайн-мероприятиях, а также создавать собственный позитивный контент в рамках полученных заданий, за что их будут премировать баллами.

«С 18 сентября мы запускаем пилот и определим первую тысячу активных пользователей и победителей. Кто наберёт наибольшее количество баллов, получит призы», − добавил он.

Ранее Минстрой и Минцифры РФ запустили государственные соседские чаты, интегрированные в приложение «Госуслуги.Дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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