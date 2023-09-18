Активным пользователям приложения «Хорошие новости» вручат уникальные призы

По его словам, в ближайшее время оно появится на других площадках, в том числе AppStore. Он отметил, что при скачивании пользователю потребуется авторизоваться и создать свой личный кабинет, а затем настроить интересы, в списке которых культура, спорт, общественная деятельность.

Федоров указал, что пользователи смогут не только получать новости, но и принимать участие в онлайн- и оффлайн-мероприятиях, а также создавать собственный позитивный контент в рамках полученных заданий, за что их будут премировать баллами.

«С 18 сентября мы запускаем пилот и определим первую тысячу активных пользователей и победителей. Кто наберёт наибольшее количество баллов, получит призы», − добавил он.

Ранее Минстрой и Минцифры РФ запустили государственные соседские чаты, интегрированные в приложение «Госуслуги.Дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

