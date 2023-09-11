Хинштейн посоветовал использовать RuStore вместо Google Play

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн посоветовал отказаться от магазина приложений Google Play.

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Парламентарий объяснил, что в Google Play обнаружено несколько версий популярных мессенджеров со шпионским программным обеспечением. Речь идет о Telegram и Signal.

По словам депутата, в Google Play уже неоднократно находили сомнительные приложения и модификации популярных сервисов.

«Советую россиянам использовать вместо этого отечественный магазин приложений RuStore», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Суд в Москве ранее оштрафовал владельца сервиса знакомств Tinder. Причиной стал повторный отказ локализовать личные данные россиян, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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