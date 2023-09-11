Хинштейн посоветовал использовать RuStore вместо Google Play
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн посоветовал отказаться от магазина приложений Google Play.
Парламентарий объяснил, что в Google Play обнаружено несколько версий популярных мессенджеров со шпионским программным обеспечением. Речь идет о Telegram и Signal.
По словам депутата, в Google Play уже неоднократно находили сомнительные приложения и модификации популярных сервисов.
«Советую россиянам использовать вместо этого отечественный магазин приложений RuStore», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru