«Активный гражданин» открыл голосование о клеверных развязках на МКАД

Новое голосование запущено на проекте «Активный гражданин». Как сообщается на сайте столичной мэрии, горожанам предложено определить, нужно ли реконструировать клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД.

Отметим, что в голосовании будет пять вопросов. Первый выяснит отношение москвичей к идее реконструкции, остальные уточнят, как часто гражданин бывает в обозначенных районах, какими видами транспорта пользуется, как оценивает транспортную ситуацию после ремонта, намерен ли пользоваться развязками дорог.

Добавим, развязки на северо-востоке и юге МКАД планируется заменить современными эстакадами и тоннелями. Как сообщает Москва 24, по предварительным расчётам это позволит увеличить пропускную способность дороги.

Напомним, в столице реконструировали за последние годы 16 развязок клеверного типа. В связи с этим в Москве увеличилась пропускная способность дорожных артерий на 30%. Работы по совершенствованию дорог столицы продолжаются, власти намерены подвергнуть ремонту ещё пять развязок на МКАД.

Ранее НСН писала, что в рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по Московским центральным диаметрам (МЦД). Москвичей попросили высказать свое отношение к наземному метро, перечислить виды общественного транспорта, которыми они чаще пользуются, а также рассказать, как часто они бывают в районах, где пройдут новые линии.

