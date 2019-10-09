Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте «Активный гражданин»

В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по Московским центральным диаметрам (МЦД).

Как говорится на сайте мэра Москвы, горожане должны будут ответить на четыре вопроса: высказать свое отношение отношение к наземному метро, перечислить виды общественного транспорта, которыми они чаще пользуются, а также рассказать, как часто они бывают в районах, где пройдут новые линии. В заключительном вопросе у москвичей поинтересуются, будут ли они пользоваться наземным метро.

МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск должны открыться в конце 2019-начале 2020 года. Линии пройдут через центр Москвы и свяжут столицу с городами ближайшего Подмосковья.

Открытие МЦД должно улучшить транспортное обслуживание более 3,7 млн человек, которые живут в 44 районах Москвы и 6 городах Московской области.

«Активный гражданин» представляет собой онлайн-площадку для проведения голосований среди жителей Москвы. Проект был запущен пять лет назад, за это время к нему присоединились 2,6 млн граждан, которые приняли участие в 4 тысячах голосований.

