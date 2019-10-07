Активисты Putin Team поздравили президента смелым поступком

Пара активистов движения Putin Team в Сочи поздравила главу государства Владимира Путина с днём рождения оригинальным образом. Молодые люди решили бросить себе вызов и совершили полёт над ущельем, вдохновившись примером президента.

«Сегодня, в день рождения нашего президента, мы решили преодолеть свой страх, взять его под контроль и перестать бояться. Мы сделали то, чего никогда не делали — хотя Владимир Путин совершает такие поступки каждый день и вдохновляет нас этим», — рассказал молодой человек.

Пара пожелала российскому лидеру дальнейшего продвижения к цели, а также оставаться опорой и поддержкой своего народа.

Напомним, 7 октября день рождения Владимира Путина. Как писала НСН ранее, накануне своего 67-летия глава государства отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу.



