Активистки Femen оголились в Париже перед «нормандской встречей»

Активистки феминистского движения Femen устроили акцию в Париже за несколько часов до начала переговоров в нормандском формате.

Девушки оголились, достали плакаты и стали выкрикивать лозунги против президента РФ Владимира Путина. Однако вскоре их акция была прервана французскими полицейскими.