Активистки Femen оголились в Париже перед «нормандской встречей»
Активистки феминистского движения Femen устроили акцию в Париже за несколько часов до начала переговоров в нормандском формате.
Девушки оголились, достали плакаты и стали выкрикивать лозунги против президента РФ Владимира Путина. Однако вскоре их акция была прервана французскими полицейскими.
Ранее в Париже свою акцию устроили радикалы из «Движения ветеранов Украины». Они демонстративно уничтожили флаги России, а также Донецкой и Луганской народных республик.
Встреча в нормандском формате начнется вечером в понедельник, 9 декабря. Президенты Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ обсудят пути выхода из донбасского кризиса.
Отметим, что Владимир Путин и Владимир Зеленский сегодня проведут первую официальную встречу.
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