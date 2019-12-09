Активистки Femen оголились в Париже перед «нормандской встречей»

9 декабря 201917:10

Активистки феминистского движения Femen устроили акцию в Париже за несколько часов до начала переговоров в нормандском формате.

Девушки оголились, достали плакаты и стали выкрикивать лозунги против президента РФ Владимира Путина. Однако вскоре их акция была прервана французскими полицейскими.

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Ранее в Париже свою акцию устроили радикалы из «Движения ветеранов Украины». Они демонстративно уничтожили флаги России, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Встреча в нормандском формате начнется вечером в понедельник, 9 декабря. Президенты Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ обсудят пути выхода из донбасского кризиса.

Отметим, что Владимир Путин и Владимир Зеленский сегодня проведут первую официальную встречу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПарижФранцияНормандская Встреча