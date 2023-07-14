Актеру Ивану Краско сделали операцию

«Операцию проводили вчера около 15.00, а сегодня переводят в палату», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. По словам помощницы 92-летнего актера, Краско стало плохо, он пожаловался, что не чувствует левую часть тела, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечал Федор Краско, артиста госпитализировали из-за последствий перенесенного в прошлом инсульта.

