Актеру Ивану Краско сделали операцию

Актера, народного артиста России Ивана Краско, госпитализированного накануне, прооперировали. Об этом сообщил сын артиста Федор Краско, передает РИА Новости.

Актера Ивана Краско экстренно доставили в реанимацию

«Операцию проводили вчера около 15.00, а сегодня переводят в палату», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. По словам помощницы 92-летнего актера, Краско стало плохо, он пожаловался, что не чувствует левую часть тела, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечал Федор Краско, артиста госпитализировали из-за последствий перенесенного в прошлом инсульта.

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ФОТО: РИА Новости
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