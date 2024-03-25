Актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

В понедельник 18 марта голливудский актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора. Об этом он сообщил в беседе с изданием Men's Health.

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По словам Шварценеггера, кардиостимулятор потребовался ему, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения его сердцебиении. Актер добавил, что приостановил тяжелые физические нагрузки из-за хирургического вмешательства. Однако намерен возобновить тренировки через месяц.

Первую операцию на сердце актеру провели в 1997 году. Тогда ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Аналогичные операции артист перенес в 2018-м и 2020-м.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер сыграет в рождественской комедии The Man With The Bag, съёмки начнутся в 2024 году. В ленте рассказывается о краже волшебного мешка у Санта Клауса, который обращается за помощью к бывшему вору Вэнсу, чтобы он помог ему вернуть украденное и спасти Рождество, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Кинопоиск
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