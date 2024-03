Актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

По словам Шварценеггера, кардиостимулятор потребовался ему, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения его сердцебиении. Актер добавил, что приостановил тяжелые физические нагрузки из-за хирургического вмешательства. Однако намерен возобновить тренировки через месяц.

Первую операцию на сердце актеру провели в 1997 году. Тогда ему заменили аортальный сердечный клапан из-за врожденного порока сердца. Аналогичные операции артист перенес в 2018-м и 2020-м.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер сыграет в рождественской комедии The Man With The Bag, съёмки начнутся в 2024 году. В ленте рассказывается о краже волшебного мешка у Санта Клауса, который обращается за помощью к бывшему вору Вэнсу, чтобы он помог ему вернуть украденное и спасти Рождество, напоминает «Радиоточка НСН».