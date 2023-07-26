Актера Ясуловича сняли с аппарата ИВЛ
Актера театра и кино Игоря Ясуловича, ранее госпитализированного в одну из московских клиник, сняли с аппарата ИВЛ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что состояние артиста стабилизировалось, наметилась положительная динамика. К 81-летнему актеру вернулась память, он ориентируется в пространстве и понимает причину своего нахождения в клинике.
При этом Ясулович по-прежнему страдает от лихорадки с температурой выше 38.
Ранее зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, куда он попал после отравления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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