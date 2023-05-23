Актриса Польских возмутилась из-за сообщений о ее госпитализации
Знаменитая советская актриса Галина Польских возмутилась из-за слухов о своей госпитализации. По словам артистки, в медучреждении она проходила плановую проверку здоровья. Об этом звезда театра, кино и дубляжа заявила порталу 5-tv.ru.
По словам 83-летней Польских, она ответственно относится к своей работе, поэтому старается заблаговременно предотвратить проблемы со здоровьем.
Польских выразила досаду из-за того, что в СМИ появилась фейковая информация о ее срочной госпитализации. Актриса переживает, что слухи могут дойти до режиссера картины и негативно отразиться на ее работе в кино.
Ранее сообщалось, что 88-летний режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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