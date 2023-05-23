Актриса Польских возмутилась из-за сообщений о ее госпитализации

По словам 83-летней Польских, она ответственно относится к своей работе, поэтому старается заблаговременно предотвратить проблемы со здоровьем.

Польских выразила досаду из-за того, что в СМИ появилась фейковая информация о ее срочной госпитализации. Актриса переживает, что слухи могут дойти до режиссера картины и негативно отразиться на ее работе в кино.

Ранее сообщалось, что 88-летний режиссер и сценарист Глеб Панфилов, госпитализированный с инсультом, находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

