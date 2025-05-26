Актера из сериалов «След» и «Побег» осудили на девять лет за фейки об армии
Актер Андрей Хабаров, сыгравший в сериале «След», приговорен заочно к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о фейках об армии и о возбуждении ненависти либо вражды в интернете. Вердикт вынес Хорошевский районный суд российской столицы.
Информацию о приговоре распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Сейчас артист был заочно арестован в РФ и объявлен в розыск. Как уточняет Ura.ru, срок отбытия заключения будет исчисляться с момента гипотетической экстрадиции приговоренного в Россию из-за рубежа, либо с момента его задержания на территории страны.
Андрей Хабаров известен по работе в сериалах «След» и «Побег». Последний раз в российском кино он снялся в эпизодической роли в сериале «Стендап под прикрытием». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хабаров в своё время окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru