Актера из сериалов «След» и «Побег» осудили на девять лет за фейки об армии

Информацию о приговоре распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Сейчас артист был заочно арестован в РФ и объявлен в розыск. Как уточняет Ura.ru, срок отбытия заключения будет исчисляться с момента гипотетической экстрадиции приговоренного в Россию из-за рубежа, либо с момента его задержания на территории страны.

Андрей Хабаров известен по работе в сериалах «След» и «Побег». Последний раз в российском кино он снялся в эпизодической роли в сериале «Стендап под прикрытием». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хабаров в своё время окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств.

