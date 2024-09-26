Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске за дебош

Артист летел в Хабаровск из Москвы. В ходе полета Воловенко стал вести себя неадекватно из-за того, что перебрал с алкоголем. В частности, артист пытался открыть вдерь самолета и приставал к бортпроводницам.

Когда самолет приземлился в аэропорту Хабаровска, актера передали в руки полиции.

Воловенко известен широкому зрителю своей ролью следователя военной прокуратуры, военного юриста Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».

Ранее актер Никита Кологривый заявил, что полностью раскаивается за свой дебош в Новосибирске, напоминает «Свободная пресса».

