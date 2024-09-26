Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске за дебош
Актер Евгений Воловенко устроил дебош на борту самолета, сообщил в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Артист летел в Хабаровск из Москвы. В ходе полета Воловенко стал вести себя неадекватно из-за того, что перебрал с алкоголем. В частности, артист пытался открыть вдерь самолета и приставал к бортпроводницам.
Когда самолет приземлился в аэропорту Хабаровска, актера передали в руки полиции.
Воловенко известен широкому зрителю своей ролью следователя военной прокуратуры, военного юриста Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».
Ранее актер Никита Кологривый заявил, что полностью раскаивается за свой дебош в Новосибирске, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru