Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов
29 мая 202416:03
Актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977 г.р., г. Москва», - указано в перечне.,
Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внёс в свой список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru