Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов

Актёра Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

«Панин Алексей Вячеславович, 10.09.1977 г.р., г. Москва», - указано в перечне.,

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внёс в свой список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Россия Сегодня
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