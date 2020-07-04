Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вдову артиста Ирину Хонду.
Церемония прощания с актером состоялась в Театральном институте имени Щукина, которое он окончил в 1972 году.
Ранее стало известно, что Виктор Проскурин скончался из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Всесоюзная слава пришла к нему после роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Проскурин также сыграл братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Германа в «Пиковой даме» и другие яркие роли, напоминает RT.
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