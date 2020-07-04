Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вдову артиста Ирину Хонду.

Вдова раскрыла причину смерти актера Виктора Проскурина

Церемония прощания с актером состоялась в Театральном институте имени Щукина, которое он окончил в 1972 году.

Ранее стало известно, что Виктор Проскурин скончался из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Всесоюзная слава пришла к нему после роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Проскурин также сыграл братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Германа в «Пиковой даме» и другие яркие роли, напоминает RT.


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ФОТО: wikipedia.org
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