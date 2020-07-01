Вдова раскрыла причину смерти актера Виктора Проскурина

Обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) стала причиной смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскунина, считает его вдова Ирина Хонда, сообщает сайт kp.ru.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера. Я не медик, не могу сказать, из-за чего появляется ХОБЛ. Есть мнение, что одна из причин – это курение», — рассказала вдова актера.

Ирина Хонда также рассказал, что у Проскурина было онкологическое заболевание, но она не стало причиной смерти.

«ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать», — цитирует Хонду Газета.ru.

Проскурин также сыграл братьев-близнецов Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», купца Вожеватова в «Жестоком романсе», Германа в «Пиковой даме» и другие яркие роли, напоминает RT.

