Стало известно о смерти актёра Сергея Колтакова

Советский и российский актер Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. Несмотря на недуг, артист продолжал работать. В середине августа он только закончил съёмки в фильме «Мёртвые души» Григория Константинопольского.

Режиссёр назвал Колтакова «великим артистом, большим, потрясающим поэтом». Все знали, что он тяжело болен, однако, актёр «держался молодцом, был веселым», рассказал ТАСС Константинопольский.

Смерть Колтакова также прокомментировал артист Семен Слепаков. В своем Instagram он написал, что умер гениальный артист и потрясающий человек: тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора, отмечает «Свободная пресса».

Широкую известность Сергею Колтакову в 80-е годы принесли работы в таких картинах, как «Зеркало для героя» режиссера Владимира Хотиненко, «Искусство жить в Одессе» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Армавир» Вадима Абдрашитова. «Новые приключения янки при дворе короля Артура. Фантазии на тему Марка Твена» Виктора Греся. Последние его заметные роли – в фильмах «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения».

