Актер сериала «Бригада» назвал Москву страшным городом

Актер сериала «Бригада» Павел Майков назвал Москву страшным городом, отметив, что редко приезжает в столицу. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

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Он признался, что сегодня живет за городом, и редко приезжает «в этот страшный город».

«Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», - сказал Майков.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Павла Майкова ВКонтакте
ТЕГИ:Павел МайковМегаполисМосква

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