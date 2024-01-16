Актер сериала «Бригада» назвал Москву страшным городом
16 января 202414:35
Актер сериала «Бригада» Павел Майков назвал Москву страшным городом, отметив, что редко приезжает в столицу. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.
Он признался, что сегодня живет за городом, и редко приезжает «в этот страшный город».
«Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», - сказал Майков.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru