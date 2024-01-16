Актер сериала «Бригада» назвал Москву страшным городом

Он признался, что сегодня живет за городом, и редко приезжает «в этот страшный город».

«Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», - сказал Майков.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

