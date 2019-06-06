Общество
Ранее сообщалось о смерти продюсера и шоу-мена Бари Алибасова, который 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако позднее эту информацию опроверг его пресс-секретарь.
Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
6 июня10:54
В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, 69-летнему артисту стало плохо сегодня утром, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось о смерти продюсера и шоу-мена Бари Алибасова, который 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Однако позднее эту информацию опроверг его пресс-секретарь.
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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:АктерыГоспитализация
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