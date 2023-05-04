Актер Панин стал фигурантом дела за публичное оправдание терроризма

Российский актер Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела за публичное оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

Повредивший инсталляцию в виде буквы Z в Костроме стал фигурантом уголовного дела

Это произошло после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Ему грозит от пяти до семи лет колонии.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/actor.panin
ТЕГИ:Крымский МостУголовное ДелоАлексей Панин

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