Актер Панин стал фигурантом дела за публичное оправдание терроризма
4 мая 202306:01
Российский актер Алексей Панин стал фигурантом уголовного дела за публичное оправдание терроризма, сообщает ТАСС.
Это произошло после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Ему грозит от пяти до семи лет колонии.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru