Актер Панин стал фигурантом дела за публичное оправдание терроризма

Это произошло после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. Ему грозит от пяти до семи лет колонии.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о намерении обратиться в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

