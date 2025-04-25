Актер Никоненко опроверг слухи о своей болезни
25 апреля 202515:10
Известный по ролям в лентах «Виват, гардемарины!» и «Каменская» народный артист РСФСР Сергей Никоненко опроверг в интервью NEWS.ru слухи о том, что он якобы страдает онкологическом заболеванием.
По словам актера, тем, кто распространяет подобные сплетни, следует плюнуть в лицо.
«Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте. До свидания, — заявил артист.
Ранее певец Стас Пьеха опроверг сообщения о проблемах со здоровьем его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru