Актер Никоненко опроверг слухи о своей болезни

Известный по ролям в лентах «Виват, гардемарины!» и «Каменская» народный артист РСФСР Сергей Никоненко опроверг в интервью NEWS.ru слухи о том, что он якобы страдает онкологическом заболеванием.

Стас Пьеха опроверг слухи о деменции у бабушки Эдиты Пьехи

По словам актера, тем, кто распространяет подобные сплетни, следует плюнуть в лицо.

«Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте. До свидания, — заявил артист.

Ранее певец Стас Пьеха опроверг сообщения о проблемах со здоровьем его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram
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