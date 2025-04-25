Актер Никоненко опроверг слухи о своей болезни

По словам актера, тем, кто распространяет подобные сплетни, следует плюнуть в лицо.

«Плюньте им — кто это врет — в лицо. Возьмите и плюньте. До свидания, — заявил артист.

Ранее певец Стас Пьеха опроверг сообщения о проблемах со здоровьем его бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

