Режиссер: Кологривого не отбирали на роль Жириновского в фильме
Александр Баранов отметил в эфире НСН, что ни разу не встречался с актером Кологривым и пока не знает, «хороший он или плохой».
Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, рассказал в разговоре с НСН, что кастинг для актеров еще не объявляли. Он также отметил, что с партией ЛДПР проходили переговоры по поводу фильма.
Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет», съемки которого должны стартовать в этом году. Бизнесмен Андрей Ковалев, который является владельцем подмосковной усадьбы Гребнево, где снимут один из эпизодов, рассказал в беседе с Regions, что из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс съемок затормозился. По его словам, скоро будет объявлен новый кастинг. Баранов опроверг все слова Ковалева.
«Кастинг не объявлен, его не было даже близко! Как можно говорить, будет он сниматься или нет? Не знаю, какими Ковалев может обладать сведениями, если я пока ничего не знаю об этом, для меня это просто смешно. Мы еще на начальном процессе, речи пока нет ни о каких съемках. Вокруг Кологривого много витает, но я его ни разу в жизни еще не видел. Вся пресса почему-то о нем говорит, может он хороший, может плохой, я не знаю, я не встречался с ним. С ЛДПР проходили переговоры, обсуждения, но больше ни с кем. Был разговор на уровне: "Хорошо было бы снять"», - сказал Баранов.
Ранее Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому, признав его виновным в мелком хулиганстве. В материалах дела говорится, что звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в местном кальян-баре. В состоянии алкогольного опьянения актер ударил бармена, официанта, а также укусил девушку-администратора. После этого Кологривый принес извинения персоналу заведения и заявил, что готов отвечать за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».
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