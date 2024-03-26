Режиссер: Кологривого не отбирали на роль Жириновского в фильме

Александр Баранов отметил в эфире НСН, что ни разу не встречался с актером Кологривым и пока не знает, «хороший он или плохой».

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, рассказал в разговоре с НСН, что кастинг для актеров еще не объявляли. Он также отметил, что с партией ЛДПР проходили переговоры по поводу фильма.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет», съемки которого должны стартовать в этом году. Бизнесмен Андрей Ковалев, который является владельцем подмосковной усадьбы Гребнево, где снимут один из эпизодов, рассказал в беседе с Regions, что из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс съемок затормозился. По его словам, скоро будет объявлен новый кастинг. Баранов опроверг все слова Ковалева.

«Скандалы навредят»: В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского
«Кастинг не объявлен, его не было даже близко! Как можно говорить, будет он сниматься или нет? Не знаю, какими Ковалев может обладать сведениями, если я пока ничего не знаю об этом, для меня это просто смешно. Мы еще на начальном процессе, речи пока нет ни о каких съемках. Вокруг Кологривого много витает, но я его ни разу в жизни еще не видел. Вся пресса почему-то о нем говорит, может он хороший, может плохой, я не знаю, я не встречался с ним. С ЛДПР проходили переговоры, обсуждения, но больше ни с кем. Был разговор на уровне: "Хорошо было бы снять"», - сказал Баранов.

Ранее Новосибирский суд назначил семь суток ареста Никите Кологривому, признав его виновным в мелком хулиганстве. В материалах дела говорится, что звезда сериала «Слово пацана» устроил скандал в местном кальян-баре. В состоянии алкогольного опьянения актер ударил бармена, официанта, а также укусил девушку-администратора. После этого Кологривый принес извинения персоналу заведения и заявил, что готов отвечать за свои поступки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РежиссерРоссияФильмАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры