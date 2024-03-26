Режиссер: Кологривого не отбирали на роль Жириновского в фильме

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, рассказал в разговоре с НСН, что кастинг для актеров еще не объявляли. Он также отметил, что с партией ЛДПР проходили переговоры по поводу фильма.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет», съемки которого должны стартовать в этом году. Бизнесмен Андрей Ковалев, который является владельцем подмосковной усадьбы Гребнево, где снимут один из эпизодов, рассказал в беседе с Regions, что из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс съемок затормозился. По его словам, скоро будет объявлен новый кастинг. Баранов опроверг все слова Ковалева.