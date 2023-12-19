В России планируют выпускать конфеты и чипсы под брендом «Слово пацана»
На фоне популярности сериала «Слово пацана» предприниматели массово подают заявки на регистрацию одноименного товарного знака, пишут «Ведомости».
Отмечается, что московское ООО «Ритейл медиа» планирует выпускать под этим брендом косметику, сосиски, семечки, чипсы, кофе, чай, а также слабоалкогольные напитки. А издательство «Эксмо» - электронику и одежду.
У создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не было прав на использование товарного знака «Слова пацана», им пришлось заплатить за лицензию владельцу одноименного YouTube-канала Роману Трофимову. Об этом сообщил Forbes. У кинокомпании Toomuch Production, которая выпустила сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», к моменту окончания съемок также не было зарегистрированных прав на использование названия. Поэтому, указывает издание, в сентябре кинокомпании пришлось выкупить лицензию на бренд,передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru