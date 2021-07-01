Актер Гуськов: Украина превратила Крым в помойку

Он заявил, что видел, как «это райское место превращалось в совершенную помойку». По словам Гуськова, российские власти вкладывают большие средства в развитие региона.

Как отметил актер, несмотря на поддержку возвращения Крыма в состав РФ, он продолжает любить Киев, где прошло его детство.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Гуськова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гуськов числится в списках сайта «Миротворец».

