Российский актёр Алексей Гуськов не понимает, чем опасен для Украины
Российский актёр Алексей Гуськов заявил, что неопасен для Украины.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гуськов числится в списках сайта «Миротворец».
По словам Гуськова, он вырос в Киеве, там похоронен его отец и о не понимает, какую опасность он может нести этой стране Актер надеется, что здравый смысл в итоге восторжествует, передает «Радио1».
На этой неделе власти Литвы запретили посещать страну российскому певцу Филиппу Киркорову.
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