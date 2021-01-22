Российский актёр Алексей Гуськов не понимает, чем опасен для Украины

Российский актёр Алексей Гуськов заявил, что неопасен для Украины.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Гуськов числится в списках сайта «Миротворец».

По словам Гуськова, он вырос в Киеве, там похоронен его отец и о не понимает, какую опасность он может нести этой стране Актер надеется, что здравый смысл в итоге восторжествует, передает «Радио1».

На этой неделе власти Литвы запретили посещать страну российскому певцу Филиппу Киркорову.



