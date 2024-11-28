Актер Гела Месхи рассказал, что в его жизни был криминал

«Я же из Гори, наполовину грузин и русский. Во время абхазской войны папа с мамой эмигрировали сюда, на юго-запад Москвы. И улица меня воспитала, так что всякое было — драки, разборки», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам 38-летнего актера, в детстве он много времени уделял спорту, в том числе футболу и греко-римской борьбе. Он также отметил, что 90-е годы в России были тяжелым временем, когда все пытались выжить и найти деньги. Как уточнил Месхи, ребята-спортсмены, которые вступали в преступные группировки, делали это, чтобы помогать своим семьям.

Ранее автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», ставшей основой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Роберт Гараев сообщил, что начал работу над новой книгой, посвященной женским криминальным бандам, напоминает «Радиоточка НСН».

