Аксёнов готов отправить крымчан на зимний отдых в Сибирь

Представители Сибирского федерального округа сообщили на Петербургском международном экономическом форуме, что количество детей приезжающих из юго-восточной части Сибири в Крым и наоборот со временем будет увеличиваться, сообщает информационное агентство КИА.

В ответ глава Крыма Сергей Аксёнов заверил коллег из Сибири, что «пусть жители Иркутска отдыхают у нас летом, а крымчане готовы поехать к ним на отдых зимой».

По дынным синоптиков, средняя температура воздуха в январе в Иркутске составляет примерно минус 16 градусов.

Ранее НСН сообщила, что эксперты Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне 2019 года. Оказалось, что выгоднее всего в первый месяц лета обойдется поездка в Крым.



