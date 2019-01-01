Аксёнов готов отправить крымчан на зимний отдых в Сибирь
Представители Сибирского федерального округа сообщили на Петербургском международном экономическом форуме, что количество детей приезжающих из юго-восточной части Сибири в Крым и наоборот со временем будет увеличиваться, сообщает информационное агентство КИА.
В ответ глава Крыма Сергей Аксёнов заверил коллег из Сибири, что «пусть жители Иркутска отдыхают у нас летом, а крымчане готовы поехать к ним на отдых зимой».
По дынным синоптиков, средняя температура воздуха в январе в Иркутске составляет примерно минус 16 градусов.
Ранее НСН сообщила, что эксперты Ассоциации туроператоров России составили рейтинг самых дешевых направлений для путешествий в июне 2019 года. Оказалось, что выгоднее всего в первый месяц лета обойдется поездка в Крым.
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