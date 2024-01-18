Аксенов: Некоторые регионы Крыма обесточены из-за аварии на Балаклавской ТЭС

По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что проблемы с электричеством наблюдаются в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках, Керчи, отмечает «Радиоточка НСН».Согласно данным компании Севстар, свет пропал в нескольких районах Севастополя.

