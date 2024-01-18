Аксенов: Некоторые регионы Крыма обесточены из-за аварии на Балаклавской ТЭС
В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС некоторые регионы Крыма оказалась обесточены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, специалисты уже приступили к восстановительным работами.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в течение часа.
Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что проблемы с электричеством наблюдаются в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках, Керчи, отмечает «Радиоточка НСН».Согласно данным компании Севстар, свет пропал в нескольких районах Севастополя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru