Аксенов: Движение по ж/д в Джанкойском районе и трассе Джанкой–Симферополь приостановлено

Власти Крыма сообщили о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.

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Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что движение приостановили в целях безопасности.

В пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» подтвердили временное закрытие перегона в Джанкойском районе Крыма, уточнив, что ж/д пути не повреждены.

Ранее временно перекрывали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/nnlukashenko
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