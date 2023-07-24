Аксенов: Движение по ж/д в Джанкойском районе и трассе Джанкой–Симферополь приостановлено

Два украинских беспилотника пытались атаковать Москву сегодня утром Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за сутки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области Резников: Украину могут принять в НАТО на саммите в 2024 году Диверсионная деятельность на территории РФ остается главным источником страха россиян