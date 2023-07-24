Аксенов: Движение по ж/д в Джанкойском районе и трассе Джанкой–Симферополь приостановлено
24 июля 202308:10
Власти Крыма сообщили о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.
Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что движение приостановили в целях безопасности.
В пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» подтвердили временное закрытие перегона в Джанкойском районе Крыма, уточнив, что ж/д пути не повреждены.
Ранее временно перекрывали движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru