«Акрон» почти вдвое увеличил затраты на социальную поддержку сотрудников

Группа «Акрон» направила порядка 900 миллионов рублей на реализацию социальных программ для своих сотрудников в прошлом году, заявили в компании.

Отмечается, что эти вложения превышают прошлогодние почти вдвое. В компании разъяснили, что соцподдержка сотрудников подразумевает под собой расходы на охрану здоровья, медицинское обслуживание, страховку, а также различное обучение своих кадров. Так, сотрудники и их дети могут отдохнуть и поправить здоровье в санаториях-профилакториях, воспользовавшись льготами. На такую поддержку компания выделила 95 миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники могут воспользоваться служебным жильем при переезде, а также получить компенсацию расходов на переезд и оплату съемного жилья. На реализацию данной социальной помощи было направлено 82 миллиона рублей. Затраты на обучение кадров составили около 40 миллионов рублей. Система обучения сотрудников компании включает в себя различные курсы повышения квалификации. Так, в прошлом году более 800 работников «Акрона» прошли профессиональную переподготовку, а еще 3000 сотрудников прошли курсы повышения квалификации.

В компании рассказали, что более 3000 сотрудников ежегодно принимают участие в спортивных мероприятиях, которые организует «Акрон». Некоторые из них проходят на базе собственных физкультурно-оздоровительных комплексов.

На предприятиях «Акрона» трудятся порядка 12000 человек. В компании отмечают, что текучесть кадров находится на отметке в 4,8% благодаря обеспечению комфортных условий труда, а также предоставлению сотрудникам социальной поддержки.

