АКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублей

Отмечается, что данная оценка совпадает с последними оценками министерства финансов России и других государственных ведомств. Как считают аналитики, данные выплаты позволят нарастить годовые номинальные располагаемые доходы населения на 0,8-0,9%.

Кроме того, выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности в России. При этом эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату по 15 тысяч рублей на всех военнослужащих, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», и на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее объявленную единовременную выплату в 10 тысяч рублей, по словам Путина, получат все пенсионеры, в том числе работающие.

