АКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублей
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) России оценило размер социальных антикризисных мер в стране в 450-500 млрд рублей, из этой суммы более 90% придется на выплаты пожилым людям, следует из аналитического комментария агентства.
Отмечается, что данная оценка совпадает с последними оценками министерства финансов России и других государственных ведомств. Как считают аналитики, данные выплаты позволят нарастить годовые номинальные располагаемые доходы населения на 0,8-0,9%.
Кроме того, выплаты станут краткосрочным стимулом для развития экономической активности в России. При этом эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату по 15 тысяч рублей на всех военнослужащих, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», и на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее объявленную единовременную выплату в 10 тысяч рублей, по словам Путина, получат все пенсионеры, в том числе работающие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- АКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублей
- Американский сенатор предрек новое «11 сентября»
- В Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
- В Кремле прокомментировали победу россиян на ЧМ по пляжному футболу
- Байден: Ураган «Ида» будет разрушительным
- На Ставрополье произошла автоавария с шестью погибшими
- Стало известно о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября
- Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу
- В Сербии обнаружили нашли неизвестную коллекцию автографов и шаржей, созданную поэтом Бродским
- Москвичам назвали дату погодной осени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru