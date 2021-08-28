В ПФР разъяснили условия получения единовременных выплат пенсионерам

Как отметили в ведомстве, пенсионеры получат средства в сентябре, однако в некоторых случаях выплата может быть произведена позднее.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в конце следующей недели средства буду начислены россиянам, которые оформили зачисление пенсии на банковские карты. Получающим пенсии на дому гражданам доставят деньги 3 сентября одновременно с основной пенсией.

