В ПФР разъяснили условия получения единовременных выплат пенсионерам
Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей для пенсионеров получат россияне, получающие пенсии по состоянию на 31 августа текущего года. Сообщение об этом опубликовано на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.
Как отметили в ведомстве, пенсионеры получат средства в сентябре, однако в некоторых случаях выплата может быть произведена позднее.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в конце следующей недели средства буду начислены россиянам, которые оформили зачисление пенсии на банковские карты. Получающим пенсии на дому гражданам доставят деньги 3 сентября одновременно с основной пенсией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Франция объявила о завершении операции по эвакуации из Афганистана
- СМИ: убийцу сенатора Кеннеди могут досрочно освободить после 53 лет тюрьмы
- В США выявили первые в мире случаи коронавируса у оленей
- На Украине захотели «испортить жизнь» Поклонской
- Пентагон запретил американским базам в Европе покупать энергоресурсы у России
- Синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе
- СМИ сообщили об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
- Власти Ярославля опровергли гибель троих человек при пожаре в больнице
- Пожар в клинической больнице Ярославля ликивдирован
- Разведка США: Коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru