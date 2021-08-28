В ПФР разъяснили условия получения единовременных выплат пенсионерам

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей для пенсионеров получат россияне, получающие пенсии по состоянию на 31 августа текущего года. Сообщение об этом опубликовано на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.

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Как отметили в ведомстве, пенсионеры получат средства в сентябре, однако в некоторых случаях выплата может быть произведена позднее.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в конце следующей недели средства буду начислены россиянам, которые оформили зачисление пенсии на банковские карты. Получающим пенсии на дому гражданам доставят деньги 3 сентября одновременно с основной пенсией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПенсионерыПФР
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