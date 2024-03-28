АКОРТ: Доля российской продукции в категории бытовой химии выросла вдвое

Доля товаров российского производства в категории бытовой химии в крупных торговых сетях в 2023 году выросла более чем в два раза по сравнению с показателями 2022 года. Об этом рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

«Мы наблюдаем качественный скачок с точки зрения появления новых российских брендов, но вместе с ним - нехватку системной маркетинговой поддержки для их масштабного продвижения», - заявил он.

По словам Караваева, доля российского производства в сегменте твердого мыла уже достигла 86%. Для шампуней показатель составил 83%, а для стиральных порошков – 76%.

При этом отдельные бренды продемонстрировали рост продаж в 3-7 раз. Наиболее заметный рост показали Natura Siberica, Ecolatier, Завод братьев Крестовниковых, Bodyart, а также зубные пасты SPLAT и жидкое мыло Grass. Отдельные торговые марки также столкнулись со снижением потребительского спроса, что свидетельствует о высокой конкуренции на рынке.

Как добавил руководитель АКОРТ, в продвижении новых российских брендов должно быть заинтересовано и государство. По его мнению эффективными мерами поддержки в этом случае могут стать субсидирование рекламы, программы обучения продвижению брендов и организация фестивалей.

