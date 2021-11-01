СПЧ просит не отправлять ректора «Шанинки» из дома под арест
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просит не заменять домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергею Зуеву на содержание под стражей в следственном изоляторе. Такое обращение глава СПЧ Валерий Фадеев направил Генеральному прокурору и председателю Следственного комитета.
Совет просит также главу СК РФ Александра Бастрыкина взять расследование данного дела под личный контроль. Серей Зуев был задержан 12 октября в рамках уголовного дела бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой об особо крупном мошенничестве. Ректор своей вины не признаёт.
По версии следствия, речь идёт о хищении 21 миллиона рублей из бюджета, выеденных на федеральный проект «Учитель года».
В конце октября следователь вынес постановление о проведении медицинской комиссии по состоянию здоровья Зуева для определения возможности его содержания под стражей. Его переправили в городскую больницу № 20, после чего вернули под домашний арест.
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