Академик РАН предупредил об опасности тотальной самоизоляции
Режим самоизоляции в качестве метода профилактики коронавирусной инфекции несёт также определённую опасность для людей с хроническими заболеваниями. Об этом предупредил академик Российской академии наук Виталий Зверев. Он подчеркнул, что длительная самоизоляция опасна в первую очередь для таких людей, так как вызывает обострение хронических недугов.
Кроме того, из-за эпидемии хронические больные не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Таким образом получается следующая ситуация: «На одной чаше весов потери от коронавируса, на другой — хронические болезни и эти люди». В связи с этим академик в эфире телеканала «Россия 24» призвал соблюсти баланс в плане самоизоляции, отмечает Ura.ru.
Зверев подчеркнул, что постоянно находиться в самоизоляции не представляется возможным – от этого здоровья не прибавляется. В связи с этим академик РАН выразил опасение, что негативные последствия от самоизоляции могут в итоге перевесить вред от коронавируса.
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