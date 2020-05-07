Академик РАН предупредил об опасности тотальной самоизоляции

Режим самоизоляции в качестве метода профилактики коронавирусной инфекции несёт также определённую опасность для людей с хроническими заболеваниями. Об этом предупредил академик Российской академии наук Виталий Зверев. Он подчеркнул, что длительная самоизоляция опасна в первую очередь для таких людей, так как вызывает обострение хронических недугов.

Кроме того, из-за эпидемии хронические больные не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Таким образом получается следующая ситуация: «На одной чаше весов потери от коронавируса, на другой — хронические болезни и эти люди». В связи с этим академик в эфире телеканала «Россия 24» призвал соблюсти баланс в плане самоизоляции, отмечает Ura.ru.

Зверев подчеркнул, что постоянно находиться в самоизоляции не представляется возможным – от этого здоровья не прибавляется. В связи с этим академик РАН выразил опасение, что негативные последствия от самоизоляции могут в итоге перевесить вред от коронавируса.

