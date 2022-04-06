Air India приостановила продажу билетов из Индии в Россию и обратно

Индийская авиакомпания Air India временно прекратила продажу билетов на рейсы по маршруту Дели - Москва – Дели. Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Индии.

Отмечается, что пока не известно, будут ли самолеты этого авиаперевозчика летать в РФ.

При этом в самой авиакомпании заявили, что в полном объеме вернут пассажирам деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы.