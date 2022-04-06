Air India приостановила продажу билетов из Индии в Россию и обратно
Индийская авиакомпания Air India временно прекратила продажу билетов на рейсы по маршруту Дели - Москва – Дели. Об этом говорится в Telegram-канале посольства России в Индии.
Отмечается, что пока не известно, будут ли самолеты этого авиаперевозчика летать в РФ.
При этом в самой авиакомпании заявили, что в полном объеме вернут пассажирам деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы.
До этого Air India совершала полеты в Москву два раза в неделю. По данным источника, сейчас возможны транзитные перелетами из Индии в Россию через Абу-Даби, Доху, Дубай, Стамбул, Ташкент и другие города.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля РФ отменяет ограничения на регулярные и чартерные полеты в 52 страны, введенные из-за пандемии, сообщает RT.
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