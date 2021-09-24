Агроном сравнил импорт зараженных продуктов с террористической угрозой
24 сентября 202121:11
Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский заявил, что ввоз в страну зараженных овощей и фруктов может расцениваться как террористическая угроза.
Таким образом, он прокомментировал ввоз карантинных продуктов из Турции.
Введенский призвал закрыть импорт опасных овощей и фруктов. Как он подчеркнул в эфире «Радио 1», такие ограничения будут способствовать развитию российского производства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- Попова: Перенесшие COVID находятся в группе риска по гриппу
- Минфин США разрешил ограниченные финансовые операции с талибами
- ЕС призвал заключить международное соглашение о пандемиях
- Спасатели не смогли спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов
- Дети пострадали при распылении газового баллончика в школе в Иркутской области
- Число пьяных ДТП снизилось в Москве
- СМИ сообщили содержание предсмертной записки покончившего с собой главы пермского СК
- В Сочи досрочно определился чемпион «Формулы 3»
- КПРФ отказалась отменять акцию в Москве 25 сентября
- Губернатор Санкт-Петербурга уволил нескольких чиновников
24 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru