Агроном сравнил импорт зараженных продуктов с террористической угрозой

Доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский заявил, что ввоз в страну зараженных овощей и фруктов может расцениваться как террористическая угроза.

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Таким образом, он прокомментировал ввоз карантинных продуктов из Турции.

Введенский призвал закрыть импорт опасных овощей и фруктов. Как он подчеркнул в эфире «Радио 1», такие ограничения будут способствовать развитию российского производства.

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ТЕГИ:Импорт
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