Агроном назвал правила выбора клубники
Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на агронома Михаила Воробьева.
По его словам, прежде всего, необходимо внимательно изучить клубнику и брать запечатанные упаковки только с красными ягодами внутри, так как производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми.
Второе правило – безопасная дегустация клубники перед приобретением на рынке. Это необходимо делать аккуратно, так как на ягодах могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно смыть. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод.
Ранее эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники. Как пишет ТАСС, в ведомстве, в первую очередь, отметили, что продающиеся в магазинах ягоды, которые принято считать клубникой, ей не являются. По словам специалистов, это особый вид земляники, фрагария ананасная крупноплодная.
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