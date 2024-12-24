Агрегатор такси назвал наиболее выгодное время для вызова машины в Новый год
Наиболее выгодное время для заказа такси в новогоднюю ночь – с 02:30 до 04:30. Такой временной промежуток назвали в «Яндекс Go». Как пояснили в агрегаторе, в этот период спрос на услуги такси падает, следовательно, и поездка будет дешевле.
Непосредственно перед наступлением Нового года цены на такси наоборот могут повыситься из-за большого спроса и нехватки водителей. Исходя из этих обстоятельств, 31 декабря сделать последние покупки или поздравить близких, воспользовавшись такси, лучше до 20:00.
По данным «Яндекс Go», после 22:00 31 декабря запрос на поездки падает, но ближе к полуночи сами водители прекращают работу, чтобы успеть к праздничному столу. На этом фоне снова возникает дефицит автомобилей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 1 января, по совету агрегатора, лучше всего заказать такси с 08:00 до 11:00. Затем поездки вновь могут подорожать в связи с наплывом желающих навестить своих знакомых и родственников. Более доступными цены на такси станут после 15:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru