Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана
Крупный китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта 2022 года прекращает работу в России и Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора российского офиса компании Ирину Гущину.
«Мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года», — отметила Гущина.
О проблемах сервиса с работой в России стало известно еще в январе. Тогда в СМИ появилась информация, что компания сокращает количество сотрудников в России. Причиной стали проблемы DiDi, которые возникли после выхода на американскую биржу.
В России DiDi работал полтора года, в Казахстане – почти год. Первым городом, где появился китайский агрегатор стала Казань. Позже DiDi появился еще в 37 городах.
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