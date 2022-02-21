Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана

Крупный китайский агрегатор такси DiDi с 4 марта 2022 года прекращает работу в России и Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора российского офиса компании Ирину Гущину.

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«Мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года», — отметила Гущина.

О проблемах сервиса с работой в России стало известно еще в январе. Тогда в СМИ появилась информация, что компания сокращает количество сотрудников в России. Причиной стали проблемы DiDi, которые возникли после выхода на американскую биржу.

В России DiDi работал полтора года, в Казахстане – почти год. Первым городом, где появился китайский агрегатор стала Казань. Позже DiDi появился еще в 37 городах.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:КазахстанРоссияТакси
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