Мосгорсуд продлил арест американскому журналисту Гершковичу до 30 июня
Срок ареста журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, продлен до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.
Ранее следствие просило продлить срок содержания Гершковича под стражей.
«Суд удовлетворил ходатайство... о продлении... меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте прошлого года по подозрению в шпионаже в интересах США, напоминает Ura.ru. По данным ФСБ, журналист собирал информацию, составляющую государственную тайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru