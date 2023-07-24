AFP: Грете Тунберг грозит до шести месяцев заключения
Шведской экоактивистке Грете Тунберг может грозить до шести месяцев тюремного заключения за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальме. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на судебные документы.
Тунберг предстанет перед судом в понедельник. По данным обвинения, активистка участвовала в демонстрации, нарушившей движение транспорта, а также «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».
Максимальное наказание по подобному обвинению может составить до шести месяцев. Однако прокурор Шарлотта Оттосен отметила, что обычно таким нарушителям выписывают штрафы.
В июне активисты организации Reclaim the Future попытались блокировать въезд в порт шведского Мальме, протестуя против использования ископаемого топлива. Тунберг заявляла в соцсетях, что протестующие «физически остановят инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом». Активистка отказалась подчиняться требованиям полиции, призывавшей участников акции разойтись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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