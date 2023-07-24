AFP: Грете Тунберг грозит до шести месяцев заключения

Тунберг предстанет перед судом в понедельник. По данным обвинения, активистка участвовала в демонстрации, нарушившей движение транспорта, а также «ослушалась приказа полиции уйти с дороги».

Максимальное наказание по подобному обвинению может составить до шести месяцев. Однако прокурор Шарлотта Оттосен отметила, что обычно таким нарушителям выписывают штрафы.

В июне активисты организации Reclaim the Future попытались блокировать въезд в порт шведского Мальме, протестуя против использования ископаемого топлива. Тунберг заявляла в соцсетях, что протестующие «физически остановят инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом». Активистка отказалась подчиняться требованиям полиции, призывавшей участников акции разойтись, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

