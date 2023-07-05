На Грету Тунберг завели уголовное дело

Уголовное дело заведено из-за неповиновения полиции на недавней акции протеста в городе Мальме на юге Швеции. 20-летняя активистка и ее соратники пытались блокировать танкеры с нефтью в местном порту.

Полиция призвала участников акции разойтись. Тунберг отказалась подчиняться требованию правоохранительных органов.

Активистке может грозить тюремный срок до шести месяцев или штраф. Слушания в суде Мальме назначены на конец июля.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Тунберг 29 июня встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили последствия разрушения Каховской ГЭС.

