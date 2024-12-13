Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за непогоды

Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Представители прокуратуры уточнили, что в местах посадки самолетов организована работа по приему пассажиров, а также осуществляется контроль за соблюдением их прав.

Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за непогоды

Ранее стало известно, что из-за непогоды закрыли аэропорт Минеральных вод.

Крупнейший аэропорт Северо-Кавказского федерального округа «Минеральные Воды» обслужил в 2023 году 4,8 млн пассажиров. Этот показатель на 17% превышает уровень 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Патрин
ТЕГИ:Северный КавказАэропорты

Горячие новости

Все новости

партнеры