Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за непогоды
Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Представители прокуратуры уточнили, что в местах посадки самолетов организована работа по приему пассажиров, а также осуществляется контроль за соблюдением их прав.
Ранее стало известно, что из-за непогоды закрыли аэропорт Минеральных вод.
Крупнейший аэропорт Северо-Кавказского федерального округа «Минеральные Воды» обслужил в 2023 году 4,8 млн пассажиров. Этот показатель на 17% превышает уровень 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru