Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в штатном режиме
Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были сняты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Росавиации.
По сообщениям RT, они начали работать в штатном режиме с 11:00 часов утра по Москве. Отмечается, что за время ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, которые направлялись в Казань.
В ведомстве добавили, что экипажами воздушных судов, авиадиспетчерами и службами аэропортов были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения были введены в этих аэропортах 27 июля с 09:30 часов утра по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru