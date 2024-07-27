Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в штатном режиме

Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были сняты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Росавиации.

По сообщениям RT, они начали работать в штатном режиме с 11:00 часов утра по Москве. Отмечается, что за время ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, которые направлялись в Казань.