Аэропорт Шереметьево ввел ограничения из-за непогоды
14 июля 202417:35
Московский аэропорт Шереметьево 14 июля введет ограничения на взлет и посадку судов, сообщила пресс-служба компании «Аэрофлот».
Ограничения ввели с 17:00 мск. Причиной названа прогнозируемая непогода в столичном регионе.
На прошлой неделе петербургский аэропорт Пулково остановил отправку самолетов из-за плохих погодных условий. В городе и области прошли ливни с грозами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru