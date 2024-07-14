Аэропорт Шереметьево ввел ограничения из-за непогоды

Московский аэропорт Шереметьево 14 июля введет ограничения на взлет и посадку судов, сообщила пресс-служба компании «Аэрофлот».

В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта

Ограничения ввели с 17:00 мск. Причиной названа прогнозируемая непогода в столичном регионе.

На прошлой неделе петербургский аэропорт Пулково остановил отправку самолетов из-за плохих погодных условий. В городе и области прошли ливни с грозами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортШереметьевоМосква

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