Аэропорт Внуково временно закрывали из-за лопнувшей шины самолета Як-40
Аэропорт «Внуково» в Москве был временно закрыт из-за лопнувшей шины самолета Як-40, сейчас авиагавань работает штатно. Об этом сообщила Росавиация.
По данным ведомства, около 09:30 мск после посадки у Як-40 Вологодского авиационного предприятия, прилетевшего из Вологды, лопнул пневматик. Воздушное судно остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы.
«На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57... С 10.35 мск Внуково работает штатно», — заявили в Росавиации.
Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два борта, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru