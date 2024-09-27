Аэропорт Внуково временно закрывали из-за лопнувшей шины самолета Як-40

По данным ведомства, около 09:30 мск после посадки у Як-40 Вологодского авиационного предприятия, прилетевшего из Вологды, лопнул пневматик. Воздушное судно остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы.

«На борту находились 26 человек: четыре члена и 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09.57... С 10.35 мск Внуково работает штатно», — заявили в Росавиации.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два борта, пишет RT.

