В аэропортах Мурманска и Апатитов вновь ввели временные ограничения
Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов ввели в Мурманской области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов... – Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) – введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь.
Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Аналогичные ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились накануне. Позже стало известно, что в Мурманской области сбили три беспилотника, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru