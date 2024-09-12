В аэропортах Мурманска и Апатитов вновь ввели временные ограничения

Ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов ввели в Мурманской области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

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«Сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов... – Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) – введены временные ограничения», — написал пресс-секретарь.

Меры приняли в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Аналогичные ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились накануне. Позже стало известно, что в Мурманской области сбили три беспилотника, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РосавиацияАэропортМурманская ОбластьМурманск

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